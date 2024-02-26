Лучшей просветительской компанией года по версии премии "Знание" стал Росатом

Лучшим просветителем в сфере "Наука и технологии" стал заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" объявлена лучшей просветительской компанией по версии премии "Знание". Награждение лауреатов проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Просветительская деятельность компании охватывает все субъекты РФ, а также страны, развивающие российские атомные технологии. За счет масштаба и уникальности проводимых мероприятий повышается престиж научно-технического образования", - рассказали в пресс-службе общества "Знание".

Там добавили, что в системе научных коммуникаций Росатома - сеть из 25 информационных центров, которые в 2022 году посетили более 300 тыс. человек, а также экспедиция на Северный полюс "Ледокол знаний", собравшая более 100 тыс. заявок. В пресс-службе также отметили проект Росатома "Атомный урок", в котором приняли участие более 7 тыс. педагогов и 100 тыс. школьников, и викторину Global Atomic Quiz, которая прошла на 13 языках в 70 странах и стала лауреатом премии "За верность науке".

Лучшим просветителем в сфере "Наука и технологии" стал заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха, профессор РАН Артем Оганов. Оганов - самый высокоцитируемый химик России, входит в 0,1% самых высокоцитируемых ученых мира по версии компании Clarivate. Автор более 300 научных публикаций, а также научно-популярной книги "Химия с Артемом Огановым", которая получила премию "За верность науке".

Лучшим проектом в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии" стал проект "НаукаPRO". В рамках проекта создаются бесплатные видеоролики, подкасты и статьи с российскими учеными и признанными специалистами на различные темы: от математики и астрофизики до лингвистики и биоинформатики. Проект представлен во всех российских соцсетях и охватывает аудиторию более 4,1 млн человек.

Премия "Знание" - просветительская награда, учрежденная Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В новом сезоне награда вручается в 19 номинациях - на 6 больше, чем в 2023 году. Всего заявки подали 18 304 человека. Лауреатов по итогам защиты проектов определяло почетное жюри премии, а также народное голосование, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.