Мантуров: РФ исполняет экспортные оборонные контракты при росте спроса от госзаказчиков

ТАСС, 26 февраля. Россия исполняет свои обязательства перед иностранными заказчиками по оборонным контрактам на фоне роста спроса от госзаказчиков на продукцию российского ОПК, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Если говорить про нашего заказчика - министерство обороны, другие силовые структуры, кто закупает российскую технику, - мы обеспечиваем тот темп и те запросы, которые поступают от главных заказчиков. У нас есть еще и зарубежные партнеры, по контрактам с ними подписанным мы также исполняем свои обязательства", - сказал Мантуров.