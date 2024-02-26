Кения экспортировала 47 из 48 тыс. тонн произведенного кофе в 2023 году

Как сообщил секретарь кабмина Министерства развития кооперативов и микро-, малых и средних предприятий Саймона Челуги, на экспорте этого продукта республика заработала более $251 млн

НАЙРОБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Экспорт кофе из Кении достиг более 47 тыс. тонн при общем объеме производства в 48,6 тыс. тонн в год. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на секретаря кабинета министров Министерства развития кооперативов и микро-, малых и средних предприятий Саймона Челуги.

По его словам, в 2023 году страна заработала более $251 млн на экспорте кофе.

"Несмотря на множество проблем, с которыми сталкивается наша кофейная индустрия, включая колебания международных цен и климатическую неопределенность, кенийский кофе продолжает поддерживать свою репутацию производителя беспрецедентного качества на мировой арене", - сказал Челуги во время форума технического сотрудничества Кении и Колумбии по кофе.

Кофе является одним из крупнейших источников поступления иностранной валюты в Кении, наряду с чаем. Как заявил исполняющий обязанности главы Директората кофе Управления сельского хозяйства и продовольствия Бенсон Апуойо, основные направления экспорта кенийского кофе это США, Бельгия, Германия, Южная Корея, Швеция, Австралия, Дания и Норвегия. Он отметил, что правительство реализует несколько реформ, таких как создание Фонда Coffee Cherry Fund на $27,4 млн, чтобы дополнительно профинансировать отрасль и простимулировать ее рост.