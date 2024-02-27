"Известия": Минфин готовит предложения по обновлению программ льготной ипотеки

По данным источника газеты, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства при покупке жилья в кредит, а также представителям целевых специальностей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минфин разрабатывает предложения, подразумевающие комплексный подход к льготным ипотечным программам. Предполагается, что их доля в выдачах на первичном рынке жилья не должна превышать 25%, тогда как сейчас она составляет порядка 90%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Так, по данным собеседника издания, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства при покупке жилья в кредит, и представителям целевых специальностей. При этом он подчеркнул, что важно выработать критерии программ так, чтобы совокупно их доля не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья.

В пресс-службе Минфина газете подтвердили, что вопрос обсуждается. "По итогам 2023 года объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка", - рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

Один из собеседников "Известий" сообщил, что предполагается создание на площадке Минфина рабочей группы с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэкономразвития, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты для выработки общей позиции с учетом различных предложений.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Согласно условиям, ставка не превышает 8%, а лимит ипотечного кредита - 6 млн рублей. Первоначальный взнос по таким программам составляет 30%.

Также в России действуют программы льготной ипотеки для Дальнего Востока, льготные арктическая ипотека, сельская ипотека, а также льготная семейная ипотека, кредиты по которой выдаются под 6%.