Starlink, Amazon Kuiper и OneWeb получили разрешение на работу в Аргентине

Пока неизвестно, когда сервисы начнут работать в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины выдало разрешение на предоставление услуг спутниковой связи компаниям Starlink, Amazon Kuiper и OneWeb. Об этом сообщил официальный представитель администрации главы государства Мануэль Адорни.

"В рамках нашей политики открытости миру президент решил через национального регулятора в сфере коммуникаций разрешить приход в Аргентину американских компаний Starlink и Amazon Kuiper и британской OneWeb", - сказал он на пресс-конференции.

Соответствующее решение уже было опубликовано в правительственном вестнике. "Это решение означает больше свободы, больше инвестиций, больше конкуренции, а самое главное обеспечит связью людей и компании, которые по какой-то причине не могут пользоваться другими технологиями", - сказал Адорни.

Возможная дата начала работы сервисов в Аргентине пока неизвестна.