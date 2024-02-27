Посол ЮАР допустил, что прямые рейсы из РФ в республику может запустить Nordwind

Вопрос о прямом авиасообщении между государствами пока не решен, отметил Мзувукиле Джефф Макетука

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind может запустить прямые рейсы между РФ и ЮАР, Претория ожидает информацию о сроках. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

По его словам, вопрос о прямом авиасообщении между государствами пока еще не решен, "работа над ним продолжается". Дипломат пояснил, что к началу 2022 году Россия и ЮАР рассматривали Nordwind в качестве основного авиаперевозчика. "Мы ожидаем информации о том, когда рейсы могут быть запущены, и будет ли это по-прежнему Nordwind", - сказал он.

"Мы проверили, что такое Nordwind, и дали одобрение. Предполагалось, что будет четыре рейса в неделю, - отметил Макетука. - Это должны были быть рейсы Москва - Йоханнесбург, Москва - Кейптаун". Посол добавил, что это последние данные с тех пор, как в переговорах по открытию рейсов наступила пауза, и они сохраняют актуальность.

Он рассказал, что стороны начали обсуждать запуск прямого авиасообщения еще в 2020 году. Изначально по решению российского правительства предполагалось, что перевозчиком, который будет выполнять эти рейсы, станет "Аэрофлот". Спустя два года претендующая на эту роль компания поменялась, удалось выработать новые параметры итогового решения. "Мы подумали, что теперь-то процесс придет в движение, - указал дипломат. - Мы были впечатлены, ведь полеты в Южную Африку должны были стать проще даже в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас этот перелет - кошмар, потому что приходится ехать через Ближний Восток, и это 14 часов в общей сложности. Это пытка. И вы можете себе представить, как это влияет на туризм, как тормозит его. Так что тогда это был Nordwind. Сейчас процесс затих. Но, возможно, министерство транспорта в России лучше осведомлено, как обстоят дела".

Он также напомнил, о словах посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олега Озерова, который в середине прошлого года на заседании Валдайского клуба выразил надежду на скорейший запуск авиасообщения между РФ и ЮАР. "Мы поддерживали связь по этому вопросу. И я думаю, стоит спросить у посла Олега Озерова о том, на каком этапе находится запуск прямых рейсов", - заключил Макетука.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.