Стоимость биткойна превысила $56 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года

Его стоимость поднималась до $56,467 тыс., следует из данных площадки Coindesk

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась на 9,68%, до $56,467 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 05:23 мск.

По состоянию на 05:33 мск биткойн замедлил рост до $56,142 тыс. (+9,12%).

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $56 тыс. 2 декабря 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже "добыта".