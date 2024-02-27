Исследование показало, что траты россиян на новые авто в январе упали до 260 млрд рублей

В декабре 2023 года этот показатель составил 385 млрд рублей, следует из данных совместного исследование компании "Открытие авто" и агентства "Автостат"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе 2024 года снизились на треть по сравнению с декабрем 2023 года, но превысили в 2,3 раза показатели годовой давности и составили 260 млрд рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании компании "Открытие авто" и агентства "Автостат". Материалы есть в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам исследования, в начале года россияне потратили на покупку новых машин 261,5 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем в январе 2023 года (111,6 млрд рублей), но на 32,5% меньше, чем в декабре 2023 года (385 млрд рублей). При этом чуть более 30% всех денег ушло на покупку автомобилей премиум-сегмента, куда, помимо традиционных брендов, входит и ряд китайских.

Порядка 70% всех денег потрачено на автомобили из КНР. По итогам января 2024 года в России было продано 48,3 тыс. новых легковых машин китайских марок. В общей сложности на их приобретение направлено 176 млрд рублей, что составляет 67,3% от всей финансовой емкости рынка. При этом год назад на "китайцев" было потрачено 50,9 млрд рублей, то есть в 3,5 раза меньше.

По объему затраченных средств другие бренды отстают от китайских многократно. Так, на долю отечественных марок в январе пришлось 12,2% (31,8 млрд рублей), европейских - 9,2% (24 млрд рублей), японских - 6,2% (16,1 млрд рублей), корейских - 3,4% (8,9 млрд рублей), американских - 1,3% (3,4 млрд рублей). Все они демонстрируют прирост к уровню годичной давности (от 22% до 87%), кроме "корейцев" (снижение на 26%).

В количественном выражении "китайцы" тоже лидируют с заметным отрывом. В январе их приобретено 48,3 тыс. единиц. Почти вдвое меньше было реализовано автомобилей российских марок (24,6 тыс. штук). А продажи европейских, японских, корейских и американских машин по отдельности не дотянули даже до 3 тыс. штук.

"Китайские автопроизводители продолжают свою экспансию на российский рынок. Помимо традиционного для них массового сегмента, они активно осваивают и премиальный. В условиях, когда привычные нам автомобили премиум-марок, прежде всего европейских и японских, стали доступны только по параллельному импорту, свои премиальные модели стали предлагать "китайцы". Многие, как, к примеру, Exeed, Tank, Voyah, Hongqi, поставляются в Россию официально. Наряду с ними есть еще такие, как Lixiang и Zeekr, продукция которых поступает к нам альтернативным путем. Впрочем, учитывая условия, в которых сегодня развивается российский рынок, перечисленные марки можно считать полноправными участниками премиум-сегмента", - пояснил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Об исследовании

Сумма средств, которые в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.