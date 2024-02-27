"Точка" выплатит 8 млрд рублей своим клиентам, чьи счета были открыты на базе Киви-банка

Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от АСВ, отметили в финансовой организации

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк "Точка" выплатит своим клиентам около 8 млрд рублей, которые заморожены на их счетах, работавших на базе банковской лицензии Киви-банка, следует из пресс-релиза "Точки".

"АО "Точка" готово за свой счет и при поддержке акционеров выплатить суммы, замороженные на счетах клиентов, работавших на базе банковской лицензии Киви-банка. Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от АСВ. Общий размер платежей от "Точки" может достичь 8 млрд рублей. Первые платежи "Точка" собирается совершить уже 5 марта", - сообщили в компании.

Всего на лицензии Киви-банка были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов - это 3% от общего числа клиентов "Точки". До ноября 2021 года "Киви" владела 40% в "Точке". В начале 2023 года банк "Точка" получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви-банке.

Отмечается, что выплаты будут реализованы за счет того, что "Точка" выкупит у своих клиентов права требования к Киви-банку и возьмет на себя все риски последующего взыскания этих сумм.

"Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии банка "Точка". Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуальному на 21.02.2024", - указали в "Точке". При этом клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с "Точкой" договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей и остатком на счете. Клиенты, не попадающие под критерии вкладчиков АСВ, смогут получить всю сумму, которая была на счете на момент отзыва лицензии.