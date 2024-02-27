В Приамурье из КНР впервые завезли партию анноны чешуйчатой

Речь идет о более 110 кг плодов сахарного яблока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Более 110 кг анноны чешуйчатой из Китая впервые ввезли в Амурскую область через международный автомобильный мост. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

"Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) 25 февраля 2024 года проконтролировали свыше 110 кг плодов сахарного яблока (анноны чешуйчатой), которые впервые в 2024 году прибыли в Приамурье из КНР через пункт пропуска Кани-Курган (российско-китайский автомобильный мост)", - говорится в сообщении.

В ходе проверки нарушений при ввозе не обнаружено, вся продукция допущена на территорию страны. В ведомстве уточнили, что аннона чешуйчатая - плод с продолговатыми семенами внутри. Мякоть плода можно употреблять в пищу. По вкусу напоминает заварной крем.

Ввоз и расширение ассортимента плодоовощной продукции из Китая в регион продолжается. С 1 января по 26 февраля в Приамурье поступило порядка 4,2 тыс. тонн различных фруктов.