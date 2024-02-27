В Саратовской области намерены освоить производство не выпускаемых в РФ автозапчастей

Речь идет о заводе "Резинотехника" в городе Балаково

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Производство нескольких видов автокомпонентов, которые не выпускаются в России, планируют освоить на предприятии в Саратовской области. Опытное производство намерены создать к концу 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

"АО "Резинотехника" работает над локализацией критически важных комплектующих для автопрома. На заводе намерены разработать и освоить технологию производства манжет армированных беспружинной конструкции с уплотнительной кромкой из политетрафторэтилена, а также манжет армированных кассетного типа для ступиц ведущих мостов грузовых автомобилей", - сообщили в министерстве, уточнив, что опытное производство на предприятии намерены освоить к концу 2024 года.

По информации ведомства, на реализацию инвестпроектов суммарно выделили 113,8 млн рублей. Кроме того, дополнительно 35 млн рублей инвестировали в строительство цехов площадью 550 кв. м. для размещения опытных производств.

"Данные проекты направлены на освоение продукции для автопрома, которая сейчас не производится в России. Инвестиции позволят освоить опытное производство. В дальнейшем потребуются дополнительные капиталовложения для внедрения серийного производства и расширения ассортимента новых видов манжет и сальников", - приводятся слова исполнительного директора предприятия Никиты Иванова.

К реализации двух соответствующих инвестпроектов приступили на заводе "Резинотехника" в городе Балаково.