В Якутии на гранты "Агростартап" направят свыше 115 млн рублей

В 2024 году конкурс пройдет в электронном формате

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования по проекту грантовой поддержки фермеров в сельской местности "Агростартап" в 2024 году в Якутии превысит 115 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Айал Тимофеев.

"В Якутии в 2024 году объем финансирования по проекту "Агростартап" составит 115,6 млн рублей. Это выше по сравнению с прошлым годом - в 2023 году финансирование составляло 101,7 млн рублей", - сказал Тимофеев.

По его словам, в 2024 году конкурс пройдет в электронном формате.

О грантовой поддержке фермеров

Программа действует в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Победители гранта могут получить до 8 млн рублей в зависимости от направления развития хозяйства. Средства гранта можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, техники, оборудования для производства и переработки продукции, земельного участка, на подключение производственных объектов к инженерным сетям и другие нужды.

С 2019 по 2023 годы грантом "Агростартап" в Якутии воспользовались 153 крестьянских (фермерских) хозяйства (КФХ). Как отметил Тимофеев, таким образом план на 2019-2024 годы по гранту перевыполнен (планировалось поддержать 117 КФХ). Всего с момента действия гранта фермерам направлено 497,6 млн рублей, из них 296,8 млн - из федерального бюджета, остальное - из регионального.

"Создано 260 новых рабочих мест в сельской местности с перевыполнением плана, тогда как по итогам 2024 года ожидалось создание 173 рабочих мест, - сообщил собеседник агентства. - Проектом охвачены практически все районы. Победители из числа жителей арктических районов Якутии в основном направляют грант на развитие оленеводства, переработку рыбы, коневодство, разведение скороспелой продукции. В целом среди основных направлений - животноводство, коневодство, пчеловодство, выращивание клубники, овощей, растениеводство".