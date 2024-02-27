В ретейле ОАЭ за месяц распродали более 7 тонн подмосковных товаров

В дальнейшем планируется организовать поставки в Саудовскую Аравию и Китай, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 7 тонн продовольственных товаров из Подмосковья продали за месяц в крупных супермаркетах Дубая в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Благодаря новой комплексной программе поддержки экспортеров на полках крупных супермаркетов Дубая в ноябре - декабре прошлого года была размещена пробная партия пищевой продукции из Московской области. Все продовольственные товары, а это в общей сложности 7,6 тонн продукции, были распроданы в рекордно короткие сроки", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, пять подмосковных компаний в октябре 2023 года стали участниками пилотной программы по комплексной поддержки экспортеров - это формирование экспортного контейнера МСП, транспортировка и листинг (размещение в ретейле). Мининвест, Центр поддержки экспорта Московской области и транспортная группа Fesco помогли компаниям доставить грузы в рамках услуги "Контейнер для МСП" в Объединенные Арабские Эмираты. Заблаговременно специалистами Мининвеста были достигнуты договоренности по размещению этой продукции на полках торговых сетей. Контейнер полностью распродан практически за месяц.

"Мы можем констатировать эффективность нашего "пилота" и готовимся к новым листингам. Будем наращивать поставки в ОАЭ и расширять их географию - на повестке дня у нас Саудовская Аравия и Китай", - подчеркнула зампред.

В пресс-службе напомнили, что участниками "пилота" стали компании ООО "Европродукт" (соусы Tamaki), ООО "Азовский хлеб" (козинаки "Тимоша"), ООО "Соломон-трейд" (семечки и снэки Golden Gift), ООО "Деловое партнерство" (конфеты Gloriss) и ООО "Чиллинтаун" (мед-суфле Peroni). Они поставили свои товары в розничные сети ОАЭ: Union Coop, Grandiose и AllDay.