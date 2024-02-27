В Японии созданы технологии, повышающие срок жизни аккумулятора для электромобиля

Технологии KRI позволяют электромобилю на одном литий-ионном аккумуляторе емкостью 30 кВт/час пройти в общей сложности более 800 тыс. км вместо 160 тыс. км, как сейчас, пишет газета Sankei

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Японский исследовательский центр KRI, принадлежащий крупной энергетической корпорации Osaka Gas, разработал технологии, позволяющие более чем в пять раз увеличить срок использования литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. В будущем году батареи нового типа пройдут испытания внутри компании, а в 2027 году их передадут на апробацию заинтересованным клиентам, сообщает газета Sankei.

Технологии KRI, по этим данным, позволяют электромобилю на одном литий-ионном аккумуляторе емкостью 30 кВт/час пройти в общей сложности более 800 тыс. км вместо 160 тыс. км, как сейчас.

Резкое увеличение срока использования таких устройств помимо экономической выгоды снизит остроту проблемы утилизации выработавших свой ресурс аккумуляторов. Как полагают ученые, этот вопрос будет приобретать все большее значение по мере все более широкого внедрения электромобилей, отмечает газета.