Нацбанк Киргизии сохранил ключевую ставку на уровне 13%

Регулятор заявил, что "наблюдается постепенное замедление глобальной инфляции в результате ужесточения денежно-кредитных политик ведущими странами"

БИШКЕК, 27 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Киргизии сохранил ключевую ставку на уровне 13%. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора республики.

"Правление Национального банка Кыргызской Республики приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 13%", - говорится в сообщении.

В целом, отмечается в нем, внешнеэкономические факторы для экономики республики характеризуются "сохранением высокой неопределенности в связи с геополитической ситуацией в мире и волатильностью цен на мировых товарно-сырьевых рынках". "Наблюдается постепенное замедление глобальной инфляции в результате ужесточения денежно-кредитных политик ведущими странами", - считают в Нацбанке.

В то же время в Киргизии продолжается "рост экономической активности". "В январе 2024 года темп прироста реального ВВП составил 7,4%, основной вклад в который обеспечен секторами промышленности, услуг и строительства. Внутреннее потребление поддерживается повышением реальных заработных плат бюджетного и частного секторов, увеличением потребительского кредитования и ростом чистого притока денежных переводов в страну. В налогово-бюджетном секторе проведение политики фискальной консолидации оказывает сдерживающее влияние на ценовую динамику в стране", - заверили в пресс-службе.

Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 13% было принято с учетом "условий и тенденций развития внутренней и внешней среды". "Принятое решение способствует ограничению проинфляционных факторов и удержанию инфляции в пределах целевых значений в 5-7% в среднесрочном периоде. Поддержание текущих денежно-кредитных условий позволит снизить уровень инфляционных ожиданий населения и экономических субъектов", - подчеркивается в сообщении.

При этом, уточнили в Нацбанке, в случае "возникновения каких-либо рисков" не исключается возможность внесения "дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику".