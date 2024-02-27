Кабмин планирует на полгода запретить экспорт бензина с 1 марта

Решение нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ, сообщил представитель вице-премьера России Александра Новака

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство планирует ввести на полгода временный запрет экспорта бензина с 1 марта, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%. Об этом ТАСС сообщил представитель вице-премьера России Александра Новака.

Решение нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ.

Ограничение не будет распространено на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Позже эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе кабинета министров. "[Информацию] подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

Ранее о планах установить такие ограничения на фоне сезонного роста цен сообщал РБК. По информации издания, ввести запрет планируется с 1 марта на полгода.