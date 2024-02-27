ЦРПТ: в России впервые промаркирован корм для животных в упаковке из фольги

Первой внедрила маркировку на этот тип упаковки компания "Форсаж"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Маркировка корма для животных в упаковке из фольги и полиэтилена ("пауче") перед автоклавированием (стерилизацией паром при повышенном давлении и температуре) впервые протестирована в России в рамках эксперимента. Коды прошли проверку и хорошо считываются сканером, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

"В кормах для животных одной из важных упаковок для тестирования в рамках эксперимента является упаковка "пауч", так как после нанесения дата-матрикс кода проходит процедура автоклавирования. Совместно с производителем мы убедились, что на данную упаковку возможно наносить дата-матрикс коды с последующим считыванием сканером", - отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, слова которой приводит пресс-служба.

Она добавила, что первой внедрила маркировку на этот тип упаковки компания "Форсаж", производитель кормов для домашних питомцев в России и СНГ. "Печать дата-матрикс кодов на упаковки с кормом "Мурчик" осуществлялась с помощью пьезоструйного принтера. Заметим, что процесс нанесения прошел успешно, и после процедуры автоклавирования при 120 градусах коды считывались без проблем. Мы продолжим тестирование системы и оптимизацию процессов", - сообщила пресс-служба, цитируя гендиректора компании "Форсаж" Татьяну Образцову.

Эксперимент по маркировке кормов для животных начался в России 25 декабря 2023 года и продлится до 31 августа 2024 года. В пилотный проект включились 54 компании. Среди них отраслевые союзы, производители, импортеры и розница. В ходе экспериментов тестируется техническая возможность нанесения кодов маркировки на разные типы продукции и упаковки, на разных производствах и скоростях.