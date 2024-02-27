Компании Томской области увеличили в 2023 году экспорт продукции АПК на 24,4%

В основном продукцию поставляют в Китай, Монголию и Казахстан

ТОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Компании Томской области в сфере агропромышленного комплекса экспортировали в 2023 году продукции на $101 млн, что на 24,4% больше, чем в 2022 году, сообщил журналистам и.о. замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Артем Конев.

"Аграрии Томской области производят продукцию конкурентоспособную не только по российским меркам: 58 компаний региона экспортируют продукцию АПК в 37 стран. В 2023 году на мировой рынок реализовано продукции на сумму $101 млн", - сказал Конев.

По его данным, в 2022 году объем экспорта составил $81,2 млн, что почти на 24,4% меньше, чем в 2023 году. В основном экспортируют в Китай ($62,1 млн), Монголию ($11,8 млн) и Казахстан ($9,9 млн).

"В 2023 году первое место в объеме экспорта АПК занимает масложировая продукция - это 47,5%. Ключевыми предприятиями-экспортерами региона по-прежнему остаются компании "Сибирская олива", "САВА", "Томское пиво", "Томские мельницы", "Сибагро" и "Межениновская птицефабрика". Доля экспортируемых продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта Томской области составляет 21%, занимая второе место", - отметил Конев.

Помимо этого, из Томской области экспортируют злаки, мясо, молоко, мороженое, пиво, муку, орехи, шоколад, вино, желе, мармелад, джемы, соки, сушеные овощи и другую продукцию.

По словам главы областного департамента потребительского рынка Наталии Забавновой, сейчас томские компании работают над открытием новых рынков - это страны Африки и Саудовская Аравия. "Это пока не очень большие объемы, тестовые поставки. Идет процесс, это все не быстро: регистрация, открытие банковских счетов - сейчас еще это очень сильно осложняет работу экспортеров, поэтому планово работа двигается в этом направлении", - сказала Забавнова.