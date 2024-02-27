В Томске в 2024 году намерены открыть рыбный логистический центр

По данным и.о. замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию региона Артема Конева, объект будет рассчитан на 1 тыс. тонн продукции

ТОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Открытие рыбного логистического центра в Томске планируется в 2024 году. Он позволит хранить 1 тыс. тонн продукции, сообщил журналистам и.о. замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Артем Конев.

"Продолжается реализация проекта - создание в Томске рыбного логистического центра. Мы думаем, что в 2024 году инвестор закончит. Стоимость проекта - порядка 55 млн рублей. Рассчитано на единовременное хранение более 1 тыс. тонн рыбного сырья и готовой продукции", - сказал Конев.

Ранее планировалось, что центр откроют к концу 2023 года. Предприятие "Меридиан плюс", занимающееся рыбопереработкой, готово взять на себя логистику распределения рыбной продукции и от других предприятий региона. Сообщалось, что инвестор вложил около 50 млн рублей собственных средств, еще около 2 млн рублей было выделено в рамках господдержки.

По словам Конева, в 2024 году в Томской области планируется добыть 5,4 тыс. тонн рыбы, из которой 5,3 тыс. тонн намерены переработать. Предприятия региона выпускают 475 наименований рыбной продукции, в том числе консервы.