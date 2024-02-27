Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 213,75 пункта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос до 3 220,26 пункта (+0,22%), долларовый индекс РТС - на 0,46%, до 1 102,47 пункта.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,02% и находился на уровне 3 213,75 пункта, индекс РТС поднялся до отметки 1 100,63 пункта (+0,29%).

К этому времени курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,42% - до 91,98 рубля, евро находился на отметке в 99,81 рубля (-0,19%). Курс юаня снижался на 0,33% - до 12,717 рубля.