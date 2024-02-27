В Хабаровском крае в первичное звено здравоохранения вложат более 1,2 млрд рублей

Деньги, в частности, направят на закупку транспорта

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. В Хабаровском крае направят более 1,2 млрд рублей на развитие поликлиник и больниц, сообщила ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Инна Малинина.

"В 2024 году на модернизацию первичного звена здравоохранения Хабаровского края запланировано финансирование мероприятий на общую сумму 1 211,03 млн рублей", - сказала Малинина.

На эти деньги, в частности, капитально отремонтируют 16 медицинских учреждений. Это поликлиника в поселке Майский Советско-Гаванской районной больницы, стационар села Богородского Ульчской районной больницы, подразделения по улицам Иртышская и Рокоссовского городской поликлиники №11 в Хабаровске. Работы проведут в поликлиниках трех горбольниц в Комсомольске-на-Амуре и в других учреждениях.

Малинина добавила, что в 2024 году на выделенные средства также закупят транспорт для медорганизаций. Всего запланировано приобретение 16 автомобилей для перевозки врачей, доставки их до пациентов, перевозки биоматериалов.

"Шесть машин поставят для горбольницы имени М. И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре, две - в больницу района имени Лазо, по одному автомобилю направят в Бикинскую, Вяземскую, Верхнебуреинскую, Охотскую, Солнечную, Ульчскую, Хабаровскую центральные районные больницы и в Комсомольскую межрайонную больницу", - сказала Малинина.

Новые аппараты

Медучреждения получат также новую медицинскую технику. Будет поставлена 631 единица оборудования, сказала Малинина. В феврале в Троицкой центральной районной больнице Нанайского района, к которой прикреплено 14 тыс. человек, установили новый 32-срезовый аппарат компьютерной томографии. Этот аппарат используется при диагностике заболеваний органов и систем грудной клетки, брюшной полости, суставов. Ежедневно на нем будут проводить до 20 исследований. Для установки аппарата в отдельно стоящем здании больницы провели ремонт.

В январе в горбольнице №7 в Комсомольске-на-Амуре открыли эндоскопическую операционную. По программе модернизации первичного звена здравоохранения там установили оборудование на сумму более чем 36,8 млн рублей. Это, в том числе колоноскопы, гибкие эндоскопы для обеспечения брюшной полости, два гастроинтестинальных видеоскопа, две системы эндоскопической визуализации. Запуск такой операционной позволил пациентам с подозрениями на доброкачественные и злокачественные образования проходить раннюю диагностику, а также часть процедур в рамках лечения на базе учреждения, а не в специализированных онкоцентрах. С новой аппаратурой стало возможным оперативное малотравматичное лечение.

В 2023 году в развитие первичного звена вложили около 1,5 млрд рублей.