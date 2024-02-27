В "Агроэкспорте" заявили о росте экспорта гречихи в Китай более чем в 7,4 раза в 2023 году

Он составил более 145 тыс. тонн

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспорт гречихи из России в Китай в прошлом году вырос более чем в 7,4 раза в натуральном выражении по сравнению с 2022 годом и составил более 145 тыс. тонн. Экспорт продукции в денежном выражении составил $62 млн. Об этом сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"В 2023 году Россия отправила в Китай более 145 тыс. тонн гречихи на сумму почти $62 млн. Это более чем в 7,4 раза больше в физическом выражении и в 5,4 раза в стоимостном, чем годом ранее [в 2022]", - говорится в сообщении. В 2022 году Россия экспортировала в Китай 19,7 тыс. тонн гречихи на сумму $11,5 млн.

Отмечается, что гречиха служит основным компонентом многих кулинарных блюд в Китае, особенно в северных провинциях.

"Чаще всего ее можно встретить в виде лапши из гречневой муки - собы. Помимо этого, ее используют для приготовления традиционных паровых булочек и хлеба", - говорится в сообщении.