В Минске отметили влияние укрепления белорусского рубля к российскому на снижении инфляции

Также министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов отметил, что уменьшились мировые цены на сырьевые и продовольственные товары

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Алексей Богданов заявил, что укрепление белорусского рубля к валюте основного торгового партнера России оказали влияние на замедление инфляции в республике в 2023 году.

"На руку сыграли [на замедление инфляции] следующие факторы. Так, снизились средние цены импорта на фоне укрепления белорусского рубля к валюте основного торгового партнера - России. По оценке МАРТ, на основании данных Нацбанка, за 2023 год наш рубль укрепился к российскому примерно на 10,5% за год", - цитирует Богданова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Министр отметил, что также уменьшились мировые цены на сырьевые и продовольственные товары, а также цены производителей сельхозпродукции на фоне замедления роста затрат. "Подешевело и топливо, примерно на 4,2%, что сказалось на стоимости логистики", - сказал он.

Богданов напомнил, что все же основным фактором, позволивших удержать инфляцию стало введенное в стране "регулирование цен на большинство потребительских товаров". Он напомнил, что по итогу декабря 2023 года инфляция сложилась ниже целевого значения и составила 5,8%, не превысив прогнозного значения в 7-8%.

Президент Белоруссии в октябре 2022 года подписал директиву "О недопустимости роста цен", которой было предписано ввести в действие систему их регулирования и обеспечить контроль за ценовой дисциплиной. Власти заявили, что сохранят госрегулирование цен и в 2024 году, введя некоторые новации в действующий механизм ценового регулирования. Согласно параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2024 год инфляция запланирована на уровне 6%. В 2023 году инфляция в Белоруссии составила 5,8% при прогнозе не более 7-8%.