Решетников заявил, что экономика РФ восстановилась быстрее прогнозов

Она растет темпами выше среднемировых, отметил министр экономического развития

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская экономика восстановилась быстрее прогнозов и уже растет темпами выше среднемировых. Об этом на площадке выставки-форума "Россия" заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках Дня предпринимательства.

"Российская экономика восстановилась, восстановилась быстрее прогнозов. Это не вопрос качества прогнозов, она [экономика] оказалась очень адаптивной, гибкой и устойчивой, и сейчас растет темпами выше среднемировых", - сказал Решетников.

Он отметил, что причинами такой устойчивости стал в том числе накопленный запас прочности, экономическая стабильность и активная адресная поддержка государства.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году российский ВВП вырастет на 2,3%. ЦБ ожидает его роста на 1-2%.