Белоусов заявил о сокращении числа живущих за чертой бедности россиян с 2000-х в три раза

На сегодня их доля не превышает 10% населения или 14,3 млн человек, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Количество россиян, живущих за чертой бедности, сократилось с начала 2000-х годов почти в три раза, на сегодня их доля не превышает 10% населения или 14,3 млн человек. Такие данные представил на площадке выставки-форума "Россия" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках Дня предпринимательства.

"В начале 2000-х годов почти 42,3 млн человек находились за чертой бедности, это 29-30% населения. Это означает, что каждый третий россиянин, житель нашей страны, еле-еле сводил концы с концами. Это итог 90-х годов. Сегодня эта цифра с 30% снизилась менее чем до 10%. Самое главное - набран устойчивый тренд на дальнейшее снижение этой цифры. Бедность в России - явление абсолютно ненормальное", - отметил Белоусов, комментируя свою презентацию.

Он также указал, что в начале 2000-х каждый 10-й россиянин был безработным. Сегодня этот показатель на одном из самых низких уровней в мире и составляет чуть больше 3%, подчеркнул первый вице-премьер РФ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.