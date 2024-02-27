Решетников прогнозирует сохранение проблемы дефицита кадров в РФ в ближайшие годы

Эту и другие проблемы будут решать с бизнесом, заявил министр экономического развития

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Проблема дефицита кадров, их подготовки и конкуренции на рынке труда будет существовать в ближайшие годы в российской экономике, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, вступая на международной выставке-форуме "Россия".

"Проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы, - это проблема рынка труда, ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры. Эту и другие проблемы мы будем решать с бизнесом", - сказал он.

Министр также отметил, что в фокусе на ближайшие годы - повестка развития, инвестиций, новых мощностей и вопросы привлечения собственного и заемного капитала, стоимости денег, их "удлинения".

"Мы понимаем, что в условиях достаточно высоких процентных ставок это все делать непросто. Бизнес сталкивается с ограничением в инвестиционных ресурсов. Мы пройдем это, увеличится оборотное кредитование. Период высоких ставок - не навсегда, и как только произойдет нормализация, мы возьмем более длинные деньги, бизнес с этим работает", - сообщил глава МЭР РФ.