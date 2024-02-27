В "Совфрахте" заявили о штатной работе после подпадания под санкции ЕС

Компания соблюдает все требования законодательства РФ, сообщила управляющий делами акционерного общества Виктория Оксузян

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Транспортно-логистическая компания "Совфрахт" ведет работу в штатном режиме после попадания в 13-й пакет санкций ЕС. Об этом сообщила ТАСС управляющий делами АО "Совфрахт" Виктория Оксузян.

"Работа ведется в штатном режиме. Соблюдаем все требования законодательства РФ", - сообщила она.

Евросоюз 23 февраля включил в 13-й пакет санкций АО "Совфрахт" и генерального директора компании Надежду Решетневу. В обосновании введенных санкций указывается, что российская судоходная компания оказывает логистическую поддержку Минобороны РФ. В частности, утверждается, что АО "Совфрахт" функционирует как ключевой узел в военно-транспортных сетях российских грузовых судов, доставляющих северокорейское вооружение из Пхеньяна на военные объекты в российском порту Дунай. Утверждается, что впоследствии боеприпасы переправляются на склады оружия на западной границе России.

О компании

АО "Совфрахт" предлагает широкий спектр услуг в области грузоперевозок, включая морские и речные перевозки, перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов. Помимо этого, компания предоставляет стивидорные, брокерские и фрахтовые услуги, а также услуги по судовому агентированию и страхованию грузов. АО "Совфрахт" также осуществляет контейнерные и железнодорожные перевозки, управляет складскими комплексами.