Контрактникам из Адыгеи увеличили размер выплат до 800 тыс. рублей

В республике военным также предусмотрели компенсации в размере 50 тыс. рублей на приобретение тактического военного обмундирования и снаряжения

МАЙКОП, 27 февраля. /ТАСС/. Единовременные выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны России и убывающим в зону спецоперации из Адыгеи, с учетом федеральной выплаты в размере 195 тыс. рублей увеличили в республике до 800 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в Комитете Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

"В соответствии с постановлением правительства республики размер единовременной региональной выплаты военнослужащим по контракту вырос на 200 тыс. рублей и составляет 500 тыс. рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и в муниципалитетах Адыгеи - от 100 до 105 тыс. рублей. Поэтому с учетом федеральной выплаты в размере 195 тыс. рублей жители Российской Федерации, подписавшие контракт в военных комиссариатах Республики Адыгея, теперь получают до 800 тыс. рублей единовременно", - сказали в комитете.

Иностранным гражданам гарантируются выплаты от 195 тыс. рублей и получение гражданства. Мэрией Майкопа также принято постановление о выплате контрактникам компенсации в размере 50 тыс. рублей на приобретение тактического военного обмундирования, снаряжения и имущества.

В Адыгее предусмотрены несколько мер поддержки участников СВО и их семей. Им предоставляются льготы, бесплатное медобслуживание, меры финансовой и юридической поддержки, оказывается помощь в трудоустройстве, решении социальных и бытовых вопросов. Детям участников спецоперации положены единовременные выплаты, лечение и летний отдых в лагерях, бесплатное горячее питание в школах, бесплатное посещение детсадов, кружков и занятий в секциях.