Яндекс ID запустил вход по отпечатку пальца или по распознаванию лицу

Новый беспарольный способ входа, как пояснили в сервисе, стал доступен благодаря интеграции веб-стандарта WebAuthn

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс ID" запустил вход в сервисы "Яндекса" и внешние сайты по отпечатку пальца или распознаванию лица. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Яндекс ID продолжает развивать беспарольную авторизацию. Теперь входить в сервисы "Яндекса" и внешние сайты можно по отпечатку пальца или распознаванию лица - не нужно вводить пароль или коды", - сказали в пресс-службе.

Новый беспарольный способ входа, как пояснили в сервисе, стал доступен благодаря интеграции веб-стандарта WebAuthn, который соответствует высоким требованиям безопасности и конфиденциальности и не позволяет воспроизвести ключ со стороннего устройства или подделать изображение лица или отпечаток. "Яндекс ID не имеет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя - эти данные хранятся на устройстве и никуда не передаются", - добавили в пресс-службе.

Чтобы подтвердить доступ к аккаунту, можно использовать, помимо смартфонов, умные часы или USB-ключи Yubikey для ПК. "Для подключения новой функции необходимо войти в личный кабинет ID и создать ключ для конкретного девайса в разделе "Вход" по лицу или отпечатку. Для одного аккаунта можно создать до 10 ключей на разных устройствах", - заключили в пресс-службе.