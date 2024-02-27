В 2023 году около 200 иностранных компаний с российским капиталом зарегистрировались в САР

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что это результат системной работы бизнеса и государства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 200 иностранных компаний с российским капиталом зарегистрировались в специальных административных районах по итогам 2023 года, заявил на площадке выставки-форума "Россия" министр экономического развития Максим Решетников в рамках Дня предпринимательства.

"Возвращаются в Россию и иностранные компании с российским капиталом. В 2022 году в Специальные административные районы переехали 83 компании, на тот момент это было в три раза больше, чем в 2021 году. Но в прошлом году в России "прописались" еще 200 компаний", - сказал Решетников.

Министр отметил, что это результат системной работы бизнеса и государства, "выполнения взятых на себя взаимных обязательств и построения доверительных отношений с инвесторами".