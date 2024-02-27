С 1 марта повысят предельный объем экспорта электроэнергии с Украины и Молдавии в ЕС

Он достигнет 550 МВт·ч, сообщил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии с Украины и из Молдавии в ЕС увеличен до 550 МВт·ч. Об этом сообщил председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии с Украины и из Молдавии в страны Евросоюза увеличен до 550 МВт·ч. Такое решение сегодня приняли операторы энергосистем ENTSO-E (сеть операторов системы передачи электроэнергии в континентальной Европе - прим. ТАСС), увеличив экспортную способность межгосударственных интерконнекторов на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Кудрицкого, сейчас Украина продает электроэнергию странам-соседям: Словакии, Румынии, Венгрии, Польше и Молдавии. "И объемы экспорта с середины февраля постепенно растут", - отметил он, добавив, что положительное решение ENTSO-E свидетельствует, что Киев выполняет технические условия ЕС, чтобы подготовить украинскую энергетическую инфраструктуру к увеличенным объемам экспорта.

1 января "Укрэнерго" присоединилась к ENTSO-E в качестве полноправного члена, став сороковым полноправным членом объединения. 28 ноября 2023 года украинский премьер Денис Шмыгаль проинформировал, что ENTSO-E приняла решение о переводе Украины с временного режима на постоянную синхронизацию, кроме того, ENTSO-E увеличила квоту на объем поставок электроэнергии на Украину с 1 200 до 1 700 МВт·ч. Экстренная синхронизация с европейской энергосистемой состоялась 16 марта 2022 года после трех недель автономной работы украинской энергосистемы, но для включения Украины в режим постоянной синхронизации необходимо было провести более 200 технических мероприятий.