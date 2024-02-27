Газификация ГРЭС Нерюнгри и ТЭЦ Благовещенска требует расширить "Силу Сибири"

На эти цели потребуется около 400 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Газификация Нерюнгринской ГРЭС и Благовещенской ТЭЦ потребует расширения газопровода "Сила Сибири", заявил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго России Артем Верхов на заседании совета по вопросам газификации субъектов России при Совете Федерации.

"У нас два проблемных вопроса - Благовещенск и Нерюнгри. Причем оба они в поручении президента, выполнять нужно. Поэтому здесь, как минимум, для реализации этих двух объектов потребуется расширение "Силы Сибири - 1", необходимые лупинги [участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу] нужно будет построить. Для реализации, как минимум, этих двух объектов - газификации Нерюнгри и Благовещенска - порядка 400 млрд [рублей] потребуется для расширения "Силы Сибири - 1", и, соответственно, поставки газа туда", - сказал он.

По словам Верхова, потребление газа Нерюнгринской ГРЭС составит около 2 млрд куб. м. Кроме того, подключение к "Силе Сибири" требуется для Отрадненского газоконденсатного месторождения и Алданского кластера.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Республики Саха (Якутия), "Газпромом" и генерирующей компанией "Русгидро" разработать и утвердить план-график по переводу энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС на природный газ, а также обеспечить до 2028 года выполнение этого плана-графика.

Также сообщалось, что в мастер-план газификации Благовещенска в 2023 году была заложена модернизация и перевод ТЭЦ на газ, а компания "Русгидро" готова инвестировать 2,8 млрд рублей в переоборудование станции. При этом потребность ТЭЦ в газе составит 990 млн куб. м в год.