В Госдуме выразили обеспокоенность ситуацией с ценами на зерно в России

Вице-спикер ГД Алексей Гордеев подчеркнул, что цены на зерно должны быть экономически обоснованными и справедливыми

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. В Госдуме обеспокоены ситуацией с ценами на зерновом рынке России, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Он подчеркнул, что цены на зерно должны быть экономически обоснованными и справедливыми.

"Ситуация на зерновом рынке. Необходимо сегодня все сделать правительству, чтобы оживить рынок, чтобы цены на такой важнейший продукт - а это во многом основа сельскохозяйственной экономики - были не просто стабильными, а экономически обоснованными и справедливыми, чтобы это позволяло вести расширенное воспроизводство. Тем более мы знаем, какие есть грандиозные планы развития экспорта", - сказал Гордеев.

Он подчеркнул, что если ситуация, которая сложилась в зерновом производстве, не будет решена, то "по цепочке станет проблемой у смежных отраслей сельского хозяйства". "Не на что будет покупать технику, в первую очередь комбайны, а дальше это отразится на объемах. Мы берем эту задачу для решения", - добавил он.

Гордеев также отметил нарастающий диспаритет цен на аграрном рынке. "У нас есть закон о развитии сельского хозяйства, в нем есть прямая норма про обязанности государства обеспечивать паритет цен между промышленной продукцией и ресурсами, которые потребляет сельское хозяйство, и ценами на зерновую продукцию и продовольствие", - пояснил он.

"Мы видим, что третий год подряд в сельском хозяйстве существенно падает рентабельность, и сегодня есть решение у Госдумы. Оно связано с тем, чтобы мы предложили механизм обеспечения паритета цен, и, поверьте, для этого есть все инструменты и финансовые ресурсы в нашем государстве. Над этим мы будем работать и информировать вас", - добавил Гордеев.