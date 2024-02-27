"Ъ": в России начали закрывать специализированные магазины LG, Bosch и Sony

В техподдержке LG отметили, что это произошло "из-за остановки поставок"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony в России начали закрываться. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

В техподдержке LG сообщили "Коммерсанту", что магазины бренда закрылись "из-за остановки поставок". Всего, по данным сайта LG, в Москве у компании было четыре магазина. На месте LG в марте откроется магазин Grundig (принадлежит турецкому Arcelik).

Оператор поддержки Sony назвал аналогичную причину закрытия магазинов в ТЦ "Афимолл Сити". Три розничные точки бренда в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки. "Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются",- сообщил "Коммерсанту" оператор поддержки Sony.