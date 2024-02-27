В Красноярском крае в 2025-2030 годах намерены вложить 23 млрд рублей в развитие туризма

По словам руководителя агентства по туризму края Тараса Яскевича, среди ключевых направлений развития - юг региона

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Объем вложений в развитие туризма в Красноярском крае в рамках госпрограммы, разработанной по поручению президента России Владимира Путина, в 2025-2030 годах составит около 23 млрд рублей. Об этом на заседании правительства региона сообщил руководитель агентства по туризму края Тарас Яскевич.

"Общее финансирование программы предусмотрено до 2030 года в общей сумме - 23 млрд рублей, в том числе, за счет краевого бюджета - 10 млрд рублей, за счет внебюджетных источников - 12,8 млрд рублей и 0,16 млрд - за счет средств муниципальных бюджетов", - сообщил Яскевич.

"[Программа] создана по поручению президента, который отметил высокий туристический потенциал нашего региона. Она рассчитана сразу на пять лет, до 2030 года. Это значит, что система поддержки отрасли будет долгосрочной и понятной для тех, кто готов вкладывать средства в создание новых мест размещения в крае, которых пока у нас не хватает. Большая часть вложений по программе предусмотрена за счет инвесторов. Считаю это правильным - государство должно создавать инфраструктуру и условия для развития, оказывать меры поддержки, а возводить новые объекты - задача бизнеса", - написал губернатор края Михаил Котюков в своем Telegram-канале.

Как уточнила заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Филатова, новая программа начнет действовать с 2025 года. По словам Яскевича, среди ключевых направлений развития туризма - юг края, включая природный парк "Ергаки" и поселок Шушенское (место ссылки Владимира Ленина), "Красноярское море" (водохранилище Красноярской ГЭС), празднование 400-летия Красноярска в 1628 году и развитие красноярской агломерации, путешествия по реке Енисей с выходом к Арктике, Плато Путорана на Таймыре и Северному полюсу.

Осенью 2023 года Путин рекомендовал до 1 марта 2024 года правительству региона разработать программу развития туризма в крае. Она была утверждена на заседании краевого правительства.

О мерах поддержки

Среди мер поддержки - субсидии на технологическое присоединение к коммунальной инфраструктуре для инвестпроектов в сфере туризма, возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам в этой сфере, гранты национальным паркам на создание туристической инфраструктуры. Также будет создана региональная управляющая компания в сфере развития туристического потенциала, реализован проект "Земля для туризма", который будет направлен на выявление земельных участков для туристических объектов. "В перспективе на территории края возможно формирование особой экономической зоны туристко-рекреационного типа", - подчеркнул Яскевич.

Филатова отметила, что новая программа позволит увеличить количество номерного фонда в гостиницах, количество занятых, а также будет способствовать дальнейшему росту турпотока.