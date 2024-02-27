Почти 1 трлн рублей предусмотрен в бюджете Москвы на программу реновации в 2024-2026 годах

В проектировании и строительстве находится 460 домов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 1 трлн рублей предусмотрено в столичном бюджете на программу реновации в ближайшие три года. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Бюджет программы реновации на 2024 год составил 162,1 млрд рублей, лимит на 2025 год предусмотрен в размере 368,5 млрд рублей, на 2026 год - 443,7 млрд рублей", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в проектировании и строительстве находится 460 домов, площадью 8,8 млн кв. м. В планах на 2024 год ввести более 1,5 млн кв. м нового жилья по программе реновации - более 100 домов. С начала года при помощи технологии "умного" сноса демонтировали 21 дом. Больше всего домов снесли на юго-востоке Москвы - пять зданий. Всего в 2024 планируются к сносу более 150 домов. Переселено почти 130 тыс. жителей.

"В 2024 году по программе реновации планируем начать переселение 53 тыс. человек и передать под заселение более 90 жилых домов - более 20 тыс. квартир). А через три-четыре года - на пике программы - будем переселять порядка 80 тыс. человек в год", - отметил глава депстроя.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 декабря 2023 года подписал закон о бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно закону, доходы столицы в 2024 году составят 4,3 трлн рублей, в 2025 году - 4,6 трлн рублей, в 2026 году - 4,9 трлн рублей.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5,1 тыс. домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев в 2021 году сообщал в интервью РБК, что общий объем финансирования программы реновации в Москве может превысить 6 трлн рублей. Ранее он заявлял, что на реализацию программы реновации в Москве в 2022-2024 годах планировалось направить порядка 508,7 млрд рублей.