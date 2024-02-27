Дума приняла во II чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

В законе "О рекламе" устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во II, основном чтении законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом.

Документ внесли на рассмотрение палаты 395 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля, в I чтении инициатива была принята 20 февраля. В законе "О рекламе" устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Документ также дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Законопроект также вносит изменения в закон "О средствах массовой информации". Так, реклама ресурсов иностранных агентов запрещается в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.