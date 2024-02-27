Госдума приняла закон о международных расчетах в ЦФА

Документ предусматривает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во II и III чтениях нормы об использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов.

Соответствующие поправки вносятся в законы "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению подготовлены поправки, которые предусматривают в том числе возможность трансграничных расчетов с использованием цифровых прав. Сейчас использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности. Поправками предлагается установить возможность использования цифровых прав в качестве оплаты за импорт, экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании. Российским экономическим структурам дается возможность осуществлять финансовое взаимодействие со своими партнерами с помощью цифровых прав, соответственно, в определенной степени решаются возникшие проблемы в этой сфере, уточнил Аксаков.

Документ предусматривает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Валютными операциями признаются операции между резидентом и нерезидентом либо между нерезидентами, по приобретению и отчуждению цифровых активов на законных основаниях. Банк России наделяется полномочиями по установлению условий совершения отдельных валютных операций с цифровыми активами и установлению запрета на их совершение.

Согласно документу, уточняется определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями. Документ разрешает валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав, являющихся валютными ценностями, при условии осуществления расчетов в валюте РФ, а также операции, связанные с исполнением своих обязательств лицом, обязанным по цифровым правам, являющимся валютными ценностями, при условии исполнения таких обязательств в валюте РФ.

Законопроект также исключает сведения о бенефициарном владельце в решении о выпуске цифровых финансовых активов. Банк России получит право запросить у лица, выпустившего цифровые финансовые активы, или у оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего цифровые финансовые активы. Лицо, выпустившее ЦФА, и оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, обязаны будут по запросу ЦБ представлять сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего цифровые финансовые активы.