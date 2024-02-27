Что известно о массовом сбое в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram в России 27 февраля зафиксирован масштабный сбой. Неполадки в работе приложения наблюдаются и в других странах.

ТАСС собрал основную информацию о происходящем.

Около 13:00 мск на сервисе "Сбой.рф" неполадки в работе приложения отметили более 5,7 тыс. пользователей. ​​​​​​

В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственном Роскомнадзору, подтвердили наличие проблем.

По предварительной оценке, неполадки вызваны проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.

Минцифры РФ спустя час после первых сообщений о сбое отметило, что работа мессенджера на территории страны уже восстанавливается, а над выявлением точных причин неполадок ведомство работает вместе с Роскомнадзором.

Российские операторы связи работают штатно, при этом отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах. Доменная инфраструктура РФ также функционирует в нормальном режиме.

Сбои в работе мессенджера также фиксируются в США, Германии, Швеции и Бельгии.

При этом неполадки не затронули множество европейских стран, а также страны Азии и Африки.

В материал была внесена правка (14:50 мск) - в первом пункте списка уточняются цифры: верно - около 13:00 мск, более 5,7 тыс. пользователей.