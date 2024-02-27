Минстрой предложил увеличить нормы срока службы лифтов в Таможенном союзе

Замминистра Алексей Ересько отметил, что сроки работы лифтов нельзя продлевать слишком сильно, потому что это может привести к тяжелым последствиям

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минстрой России выступил за ослабление требований к нормативам срока службы лифтового оборудования. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Ересько.

"Уже запущен такой документ Минстроем. Получили согласование всех профильных ФОИвов, и [документ] находится сейчас на рассмотрении в аппарате правительства о пересмотре регламента Таможенного союза по безопасности лифтов с продлением. Написали предложение до 2030 года, но посмотрим, как это будет оценено, какая будет возможность. Минимальный, конечно, срок, который бы хотелось продлить, - это 2027 год", - сказал он, выступая на заседании общественного совета при министерстве.

Замминистра отметил, что сроки работы лифтов нельзя продлевать слишком сильно, "потому что это может привести к тяжелым последствиям", но в то же время министерство признает, что замена всех отслуживших лифтов в рамках госпрограмм до 2025 года невозможна. По данным Минстроя, сейчас в России используются 545 тыс. лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тыс. лифтов в жилом фонде. Из низ 40 тыс. лифтов находятся в ведении региональных операторов капремонта, а для 38,4 тыс. собственники предусмотрели механизм отдельных специальных счетов для капремонта, продолжил замруководителя министерства.

Динамика замены лифтов в среднем составляет примерно 15 тыс. единиц в год, отметил Ересько. При этом в 2022 году произошло снижение числа замен до 9,8 тыс. лифтов, но в 2023 году было заменено более 16 тыс. Среди мер, которые позволят поддержать работы по обновлению оборудования, Ересько назвал инструменты замены лифтов в рассрочку, которые сейчас предлагают крупные производители, в частности госкомпания ДОМ.РФ и принадлежащий ей Щербинский завод, также софинансирование программ со стороны регионов и повышение ответственности тех собственников, которые собирают деньги на капремонт домов на специальных счетах, но откладывают замену лифтов.