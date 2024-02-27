ДОМ.РФ ожидает двукратного роста ипотеки на ИЖС после расширения механизма эскроу

Руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг отметил, что в таком случае кредит станет более стандартизированным, а залог - ликвидным

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС) в РФ может вырасти в два раза, если на этот сегмент будет распространен механизм счетов эскроу. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в ходе конференции "Рынок ипотеки и ипотечных ценных бумаг".

"В прошлом году принят закон по распространению эскроу на ИЖС в организованном строительстве застройщиком. И в ближайшее время, надеемся, в весеннюю сессию будет принят закон, который распространит схему эскроу на ИЖС, которые будут строиться у произвольного подрядчика. Это позволит кратно - как минимум в два раза увеличить объем выдачи ипотеки, потому что такой кредит станет более стандартизированным, а залог - более ликвидным", - сказал Гольдберг.

Так, по данным ДОМ.РФ, в 2023 году объем выдачи жилищных кредитов на ИЖС вырос в 3,85 раза - до 537 млрд рублей, а число кредитов увеличилось в 3,6 раза - до 119 тыс. контрактов.

Развитие ипотеки для индивидуального строительства постепенно увеличит проникновение жилищных кредитов в этом сегменте, ожидает Гольдберг. "Если сейчас это 25% (доля частных домов, построенных в РФ с привлечением ипотеки - прим. ТАСС), то мы рассчитываем, [что] в пятилетней перспективе доля достигнет 50%", - отметил он.