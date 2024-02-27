Доменный центр сообщил о штатной работе инфраструктуры во время сбоев в РФ

О причинах сбоев у российских сервисов пока неизвестно

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Доменная инфраструктура РФ работает штатно, сообщили ТАСС в Координационном центре доменов .RU/.РФ. О причинах сбоев у российских сервисов пока неизвестно.

"В настоящий момент Координационный центр не обладает информацией о причинах сбоев в Рунете. По нашим данным, доменная инфраструктура в данный момент функционирует в нормальном режиме", - сказали в центре.

Днем 27 февраля пользователи в России сообщили о сбоях в работе Telegram. В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору, информировали, что массовый сбой в работе мессенджера Telegram, по предварительной оценке, вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.

Позднее отчеты о сбоях свидетельствовали о проблемах, помимо Telegram, у российских операторов связи и у других сервисов. Минцифры и Роскомнадзор уже устанавливают причины сбоев на территории РФ.