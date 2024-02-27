Новая Зеландия отказалась от закона о запрете на продажу табака будущим поколениям

Законодательные меры предполагали также снижение содержания никотина в табачных изделиях и сокращение числа розничных продавцов табака на 90%

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии отказалось от введения в силу с июля первого в мире закона о запрете на продажу табачных изделий всем гражданам, рожденным после 1 января 2009 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Законодательные меры, введенные предыдущей администрацией, предполагали также снижение содержания никотина в табачных изделиях и сокращение числа розничных продавцов табака на 90%. Согласно заявлению правительства, отмена во вторник в срочном порядке закона в соответствии с ранее объявленными планами позволит сделать это без общественного обсуждения.

По словам заместителя министра здравоохранения Кейси Костелло, власти стремятся сократить число курящих в стране, однако решили действовать менее жесткими методами. "Вскоре правительству будет представлен расширенный пакет мер, которые помогут людям отказаться от курения", - проинформировала она.

Как сообщалось ранее, число курящих новозеландцев снизилось до исторического минимума 8% - одного из самых низких показателей в мире.