Всего по стране работает свыше 450 тыс. дилеров-агентов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Росагролизинг" намерен развивать собственную региональную сеть в России. Об этом заявил гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

"Малый бизнес - основные клиенты. Одним из наших главных инструментов, позволяющих расширять наше сотрудничество с регионами, является агентская сеть. Всего по стране работает свыше 450 тыс. дилеров-агентов. Для меня приятно объявить, что мы уже практически приняли решение о том, что мы, помимо сети дилеров-агентов, будем развивать собственную региональную сеть", - сказал Косов.

Он отметил, что партнерами компании в настоящее время являются свыше 18 тыс. контрагентов. "Общая номенклатура (продукции, представленной на маркетплейсе компании - прим. ТАСС) превышает 15 тыс. позиций различной техники и оборудования", - добавил Косов.