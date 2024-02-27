Генсек МИД Бразилии заявила, что отношения с РФ способствуют развитию диалога в БРИКС

Мария да Роша выразила уверенность, что заседание межправкомиссии будет способствовать контактам между правительствами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Отношения России и Бразилии развиваются и способствуют развитию диалога между странами в рамках БРИКС. Об этом заявила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария да Роша на 12-м заседании российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Что касается двусторонних отношений между нашими странами, эти отношения давно и постоянно развиваются. Это не только касается двусторонних отношений, они способствуют отношениям с другими странами, и в рамках БРИКС", - сказала она.

"Наша комиссия показала, что мы можем и дальше способствовать развитию наших отношений. Будут оглашены результаты работы рабочих групп. Я уверена, что будут согласованы все основные точки и все проблемы, по которым мы найдем какие-то формулы", - добавила дипломат.

При этом генсек МИД Бразилии выразила уверенность, что заседание межправкомиссии будет способствовать контактам между правительствами и деловыми кругами двух стран.