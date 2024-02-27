Приложение "М.Видео" пропало из AppStore

В ретейлере рекомендуют пользователям не удалять приложение со своих устройств

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Приложение сети магазинов бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "М.Видео-Эльдорадо") пропало из AppStore, убедился корреспондент ТАСС. В самом ретейлере рекомендуют пользователям не удалять приложение со своих устройств.

Одновременно в AppStore можно скачать приложение сети "Эльдорадо". Кроме того, приложения обеих сетей, входящих в группу, имеются в доступе в магазинах приложений устройств с операционной системой Android.

"На данный момент приложение "М.Видео" недоступно для скачивания только в AppStore. При этом ранее установленные в AppStore приложения "М.Видео" продолжают работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств. В сторах для Android приложение "М.Видео" работает без ограничений", - сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

Кроме того, возможностями онлайн-магазина можно воспользоваться на сайте "М.Видео", а также в сети офлайн-магазинов группы. По данным ретейлера, приложения группы скачали 66 млн пользователей.