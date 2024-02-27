Южная Корея планирует построить в Казахстане судоверфь и нефтехимический комплекс

Согласно планам компаний Nexstar Engineering Co., Ltd и KSTN Co., Ltd производство нефтехимпродуктов будет нацелено как на экспорт, так и на внутренний рынок стран

АЛМА-АТА, 27 февраля. /ТАСС/. Южнокрейские компании Nexstar Engineering Co., Ltd и KSTN Co., Ltd выразили готовность к участию в инвестиционном проекте по строительству в Мангистауской области Казахстана нефтехимического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба национальной компании Kazakh Invest по итогам переговоров с главами компаний Сунг Чу Еном и Ги Ли Бумом.

"Сунг Чу Ен и Ги Ли Бум выразили готовность к реализации инвестиционного проекта по строительству нефтехимического комплекса в Казахстане. Согласно их планам, производство нефтехимпродуктов будет нацелено как на экспорт, так и на внутренний рынок страны. Корейские инвесторы также изъявили желание построить судоверфь для организации производства танкеров мощностью 5 тыс. тонн для экспорта готовой продукции в страны Европы через Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в сообщении.

Казахстанская сторона в свою очередь заверила инвесторов, что "намерена оказать полную поддержку проекту в Казахстане, включая организацию необходимых переговоров с государственными органами и квазигосударственным сектором", отметили в Kazakh Invest. В компании подчеркнули, что в рамках реализации проекта сумма инвестиций корейской стороны может превысить €10 млрд.