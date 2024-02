27 февраля, 12:01 Южная Корея планирует построить в Казахстане судоверфь и нефтехимический комплекс

Согласно планам компаний Nexstar Engineering Co., Ltd и KSTN Co., Ltd производство нефтехимпродуктов будет нацелено как на экспорт, так и на внутренний рынок стран