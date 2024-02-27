Якушев: регионы Урала неохотно идут на проекты строительства через Единого заказчика

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе отметил, что причиной отказа является сложность процедур закупки и проверок правоохранительных органов

ТЮМЕНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти регионов неохотно идут на проекты капитального строительства через Единого заказчика из-за сложности процедур закупки и проверок правоохранительных органов, считает полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Такое мнение он выразил во время круглого стола с участием председателя Счетной палаты России Галины Изотовой в правительстве Тюменской области.

"Когда мы говорим о реализации национальных проектов, конечно, в первую очередь вся проблематика связана с капитальным строительством, а сегодня еще и с закупкой оборудования. <…> Чтобы губернатору принять решение и произвести закупку у Единого заказчика - это потом попасть под все правоохранительные органы, на все процедуры проверок, поэтому от этой процедуры, как правило, все стараются отказаться", - рассказал он.

По словам полпреда, ситуация требует обсуждения, как дать возможность заказчикам "одновременно построить все объекты и при этом не попасть под уголовное преследование". "Потому что как бы мы ни старались упростить наши процедуры, они остаются достаточно сложными", - добавил он.

Якушев уточнил, что крупные застройщики в результате не берутся за проекты по возведению социальных объектов за бюджетные средства, а от этого зависит качество строительства.

Компания "Единый заказчик в сфере строительства" была создана в феврале 2021 года. Она выполняет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения.