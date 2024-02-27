"Ростелеком" видит потенциал для вывода нескольких "дочек" на IPO в 2024 году

Президент компании Михаил Осеевский отметил, что в планах пока вывести только одно предприятие

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" видит потенциал для вывода нескольких дочерних компаний на первичное публичное размещение на бирже (IPO) в 2024 году, но в планах пока вывести только одну компанию. Об этом в ходе представления операционных и финансовых результатов компании по итогам IV квартала и 2023 года сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы говорили о том, что мы в этом году планируем вывести одну компании, но видим потенциал для нескольких", - сказал он.

Глава компании напомнил, что стратегия "Ростелекома" предполагает вывод на IPO целого ряда дочерних компаний. Вывод одной из дочерних компаний на IPO, по словам Осеевского, планируется во второй половине 2024 года.