В Молдавии водители автобусов объявили забастовку

Как ожидается, забастовка продлится до 29 февраля

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Водители рейсовых автобусов, обслуживающих примерно треть районов Молдавии, объявили забастовку из-за решения властей передать часть полномочий транспортных компаний местным органам власти. Об этом сообщил телеканалу Pro TV председатель Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков республики Олег Алекса.

"В забастовке принимают участие водители из большинства районов. Дефицит транспорта особенно заметен в районах Единицы, Дрокия, Рышканы, Страшены, Тараклия, Комрат, Кадыр-Лунга, Кагул, Ниспорены, где рейсовые автобусы вообще не вышли на маршруты", - сказал Алекса. По его словам, забастовка продлится до 29 февраля. "Если правительство нас не услышит, то мы вернемся на площадь Великого национального собрания (главная площадь Кишинева - прим. ТАСС)", - заверил председатель организации.

Осенью прошлого года водители междугородних автобусов организовали несколько акций протеста в Кишиневе, требуя отменить поправки в транспортный кодекс, которые должны вступить в силу с 1 марта. Согласно нововведениям, решение об открытии или изменении в регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также о тарифах на проезд теперь будут принимать местные органы власти. Поправки включают другие изменения, которые призваны упростить транспортным компаниям ведение бизнеса и сделать его более прозрачным.